ഐഎസ്എൽ : രണ്ടാം ജയം തേടി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ ഇന്നിറങ്ങും, എതിരാളി ഹൈദരാബാദ്

ചെന്നൈ : ഐഎസ്എൽ സീസണിൽ രണ്ടാം ജയം തേടി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്ക് ഒഡീഷ എഫ്‌സിയുമായിട്ടാകും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സിയെ വീഴ്ത്തി ആദ്യ ജയം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാകും ചെന്നൈ മത്സരിക്കുക. ഇഞ്ചുറിടൈമിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനായിരുന്നു ചെന്നൈ വിജയിച്ചത്. അഞ്ച് കളിയിൽ നാല് പോയിന്‍റുള്ള ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്. അഞ്ച് കളിയിൽ അഞ്ച് പോയിന്‍റുമായി ലീഗിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷ.

