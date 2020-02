തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിച്ച് എടികെ

കൊൽക്കത്ത : തകർപ്പൻ ജയവുമായി എടികെ. സാല്‍ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഒഡീഷയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു, രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ റോയ് കൃഷ്‌ണയുടെ കാലിൽ നിന്നും പിറന്ന ഹാട്രിക് ഗോളിലൂടെ (49, 60, 63) എടികെ വിജയം നേടുകയായിരുന്നു. 67-ാം മിനുറ്റില്‍ മാനുവലാണ് ഒഡീഷയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.

16 മത്സരങ്ങളില്‍ എടികെയുടെ പത്താം ജയമാണിത്. 33പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ എഫ്‌സി ഗോവയെ പിന്നിലാക്കി നഷ്ടപെട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരികെപിടിച്ചു. തോൽവിയോടെ 21 പോയിന്‍റുമായി ആറാംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഒഡീഷയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ വിദൂരമായി. പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ എട്ട് ജയവും 28 പോയിന്‍റുമുള്ള ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയാണ് മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്.

