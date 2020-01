മുംബൈ സിറ്റിയെ തകർത്ത് , വീണ്ടും ഒന്നാമനായി എടികെ

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ മുംബൈ സിറ്റിയെ നിലംപരിശാക്കി, വീണ്ടും ഒന്നാമനായി എടികെ. മുംബൈയിൽ ഇന്ന് നടന്ന പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാതെ രണ്ടു ഗോളിനാണ് എടികെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. 29ആം മിനിറ്റിൽ പ്രണോയ്,43ആം മിനിറ്റിൽ മൈക്കിൾ എന്നിവരാണ് എടികെയുടെ വിജയ് ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.

.@MumbaiCityFC came out all guns blazing in the 2nd half but just couldn't make their superiority count! #MCFCATK #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/zbhI6dUNQQ

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 4, 2020