ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് എടികെയും മുംബൈ സിറ്റിയും ഏറ്റുമുട്ടും

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് എടികെ, മുംബൈ സിറ്റി പോരാട്ടം. വൈകിട്ട് 7:30തിന് മുംബൈ ഫുട്ബോൾ അരീന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന എടികെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിലും ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഗോവയെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ എടിക മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. 10 മത്സരങ്ങളിൽ 18 പോയിന്റാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും എടികെ കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച്ച വെക്കുക. 10മത്സരങ്ങളിൽ 16പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ.

