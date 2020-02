ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടം, ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടും

ഗുവാഹത്തി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും, ജാംഷെഡ്പൂർ എഫ് സിയും തമ്മിൽ. രാത്രി 07:30ന് ഇന്ദിര ഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

Goals have been at a premium when @NEUtdFC and @JamshedpurFC have met in the #HeroISL !

പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതതകൾ വിദൂരമായതിനാൽ ആശ്വാസ ജയം തേടിയാണ് ഇരുടീമുകളും ഇന്നിറങ്ങുക. 15മത്സരങ്ങളിൽ 16പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ജംഷെഡ്പൂർ. 14മത്സരങ്ങളിൽ 12പോയിന്റുമായി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്.

Neither team has managed to clinch maximum points in the last three meetings!

Will there be a victor in #NEUJFC tonight?

#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/yE5iRulnqx

