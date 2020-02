ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാനപ്പോര് : മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും ഏറ്റുമുട്ടും

ഗുവാഹത്തി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാനപ്പോര്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും ഏറ്റുമുട്ടും. രാത്രി 07:30തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

A win tonight will uplift @ChennaiyinFC to the 3️⃣rd spot in the #HeroISL table!

Will @NEUtdFC stand in their way tonight?

#NEUCFC #LetsFootball https://t.co/N4ft7G7Ywv

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 25, 2020