പാറകകളും വെള്ളച്ചാട്ടവും താണ്ടി അപകടം പറ്റിയ സ്ത്രീയെ സ്ട്രച്ചറില്‍ ചുമന്ന് സൈനികര്‍ നടന്നത് 15 മണിക്കൂർ

ഡെറാഡൂണ്‍ : അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ സ്ട്രച്ചറില്‍ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഐടിബിപി ജവാന്മാര്‍ നടന്നത് 40 കിലോമീറ്റര്‍. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മലയോര മേഖലയായ ലാപ്‌സയില്‍നിന്നാണ് പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് പിത്തോറഗഢിലെ മുന്‍സ്യാരിയിലേക്ക് ഇവര്‍ നടന്നത്.

മണ്ണിടിച്ചിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇന്‍ഡോ ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങള്‍ 15 മണിക്കൂര്‍ താണ്ടി സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്.

सेवा परम धर्मः।

ITBP jawans of 14th Battalion carrying an injured woman on stretcher in Pithoragarh District on 22 August, 2020. Jawans carried her to nearest road head covering 40 Kilometres mountainous route on foot in 15 hours. She is being treated and stable now.#Himveers pic.twitter.com/1FYx5VS8QA

— ITBP (@ITBP_official) August 23, 2020