തിരുവനന്തപുരം: മദ്രസകളിൽ കാഫിറിനെ കൊല്ലുന്നത്‌ പുണ്യമാണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആക്റ്റിവിസ്റ്റും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ മൈത്രേയൻ. എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ തീവ്രവാദത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 15 വർഷം പള്ളിയിൽ മുല്ല ആയിരുന്ന ജമാൽ അൻസാരി എന്ന ആൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൈത്രേയന്റെ പ്രസ്താവന.

‘മദ്രസ്സകൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് മരണത്തിൽ ഭയമില്ല. അതിനു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, പാകിസ്ഥാനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം , അതിനു ശേഷം PHD വരെ എടുത്ത നാലുപേർ ഇപ്പോൾ ഭീകരർ ആയി അമേരിക്കൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. കുറ്റം ചിക്കാഗോയിൽ ബോംബ് വെക്കാൻ ശ്രമം, ഇവരെ കോടതിയിൽ വിചാരണ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് തെല്ലും കുറ്റബോധം ഇല്ല, എല്ലാം അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി, ഇനി മരിച്ചാലും സന്തോഷം, ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, നോക്ക് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യസം ഉള്ള ഇവർ ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താകും’, മൈത്രേയൻ പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:

A friend send this, I am sharing it. Let us stand together against war for a future peaceful world.

“കഴിഞ്ഞ മാസം awesome with out Allah, എന്ന സംഘടനയുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുക ഉണ്ടായി. അതിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 15 വർഷം പള്ളിയിൽ മുല്ല ആയിരുന്ന ജമാൽ അൻസാരി എന്ന ആൾ ആയിരുന്നു. 2007 ഇൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഇദ്ദേഹം 2008 ഇൽ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും യുക്തിവാദി ആയി മാറുകയും ഇപ്പോൾ awesome without Allah എന്ന സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു .

വിഷയം, എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ തീവ്രവാദത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

അദ്ദേഹം പറയുന്നത്

‘മദ്രസകളിൽ കാഫിറിനെ കൊല്ലുന്നത്‌ പുണ്യം ആണ്, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപെടുന്നു, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരാളെ കൊന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു, ഈ ലോകം അല്ല നമ്മുക്ക് വേണ്ടത്‌, മരണാന്തരം ഉള്ള ജീവിതം ആണ് നല്ലത്, മദ്രസ്സകൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് മരണത്തിൽ ഭയമില്ല, എന്നെല്ലാമാണ്. അതിനു ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പാകിസ്ഥാനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം , അതിനു ശേഷം PHD വരെ എടുത്ത നാലുപേർ ഇപ്പോൾ ഭീകരർ ആയി അമേരിക്കൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു.കുറ്റം ചിക്കാഗോയിൽ ബോംബ് വെക്കാൻ ശ്രമം. ഇവരെ കോടതിയിൽ വിചാരണ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് തെല്ലും കുറ്റബോധം ഇല്ല എല്ലാം അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഇനി മരിച്ചാലും സന്തോഷം ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. നോക്ക് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യസം ഉള്ള ഇവർ ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താകും.

അവസാനം അയാൾ പ്രഭാഷണം നിറുത്തിയത് ഇങ്ങനെ, യുവാക്കളെ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ വരും തലമുറ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മതം എന്ന കൊടും വിഷം തലയിൽ കേറ്റി ഇവരുടെ ബുദ്ധി മരവിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് തീവ്രവാദി നേതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം.