ദില്ലി: ദില്ലിയുടെ നഗരമധ്യത്തിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസില്‍ സമാധാനമാര്‍ച്ച് നടത്തി ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയും, ദില്ലി പീസ് ഫോറം സംഘടനയും. ”ജിഹാദി തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ മാര്‍ച്ച്” എന്നായിരുന്നു മാര്‍ച്ചിന്റെ പേര്. മാത്രവുമല്ല സമാധാനമാര്‍ച്ച് എന്നായിരുന്നു പേരെങ്കിലും, പങ്കെടുത്ത പലരും റാലിയില്‍ വിളിച്ചത് ദേശദ്രോഹികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലൂ എന്ന പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യമാണ്.

ദില്ലി കലാപത്തില്‍ വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഘം ഇരകളെ അണിനിരത്തി നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ കപില്‍ മിശ്ര ഇവരോടൊപ്പമാണ് അണിനിരന്നത്.

Provocative rallies are being taken out in Delhi. Gujarat style Gaurav yatras. pic.twitter.com/V3R61QM0bW

— Zedsdead (@DeadZedb) February 29, 2020