ഐസ്എൽ : ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്നിറങ്ങും, എതിരാളി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

ഗുവാഹത്തി : ഐസ്എല്ലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് 07:30നു ഇന്ദിര ഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡുമായിട്ടാകും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഒരു മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി അറിയാതെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ബെംഗളൂരു എഫ് സി 13 പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാമതെത്തിയതോടെയാണ് എടികെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത്.

